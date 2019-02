Příště už vyrazí do ulic nahoře bez? Vnadná provokatérka neoblékla téměř nic

Megan toho moc neoblékla. Profimedia.cz

Účastnice pokleslé britské reality show Ex on the Beach nemá příliš velké ambice. Ke spokojenosti jí postačí, když se o ní píše. A to v jakékoliv souvislosti. Megan dokáže nejlépe zaujmout tím, když oblékne nějaký pořádně odvážný model.

Minimalistický outfit zvolila i na narozeninovou oslavu své sestry. Megan je opravdu otužilá, protože se po nočním Londýně procházela velmi polehku. Na ňadra jí muselo pořádně táhnout. Tato nezbednice je však na podobné situace zvyklá. V roláku by nejspíš nevyrazila ani za polární kruh. ■