Tuto trojnásobnou maminku si hýčká filmový hrdina: Krásná herečka pozdravila fanoušky z vany

Elsa Pataky Profimedia.cz

Práce, obzvlášť ta herecká, spoustu párů rozdělí. Ať už z důvodu časového zaneprázdnění, nebo třeba přeskočení jiskry s kolegou. Španělská herečka Elsa Pataky (42) si naopak návrat k filmu chválí. Její manželství s Chrisem Hemsworthem to prý dost nakoplo.

Pataky svou aktivitu vždy dělila mezi péči o tři děti, šestiletou Indie Rose a čtyřletá dvojčata Sashu a Tristana, a filmovou práci. A nyní přijala další výzvu, seriál Tidelands. A dobře prý udělala.

Její postava „temně záhadné“ Adrielle přinesla do jejího osm let trvajícího vztahu svěží vítr a spoustu zábavy. „Myslím, že teď spolu máme i další vztah. Doteď jsme celou dobu mluvili jen o dětech a teď můžeme mluvit o tom, co nás inspiruje, vzájemně se učit, nebo hovořit o natáčení,“ řekla herečka magazínu TV Week, že vítá i jiná témata než jen ta mateřská.

Rodinný život je zkrátka dobré namíchat v poměru, který člověku vyhovuje. U každého je to samozřejmě jinak. „Když jste matkou, je to úžasné a naplňující v mnoha směrech. Ale toto (herectví) je mou vášní a tím, co miluji. Činí mě šťastnou,“ uvedla svůj recept na vyvážený mix.

S manželem Chrisem se Elsa dala dohromady začátkem roku 2010, jeho konec oslavili už jako manželé. Nejdříve žili jako spousta jejich kolegů v Los Angeles, před pár lety se přestěhovali do Austrálie. ■