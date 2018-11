Do 50 vážila 50: Od Discopříběhu do Ohnivýho kuřete přibrala jen pár deka. Čížkovská prozradila, jak si hlídá postavu

Eva Čížkovská si drží stále stejnou postavu. Super.cz

Herečka Eva Čížkovská (53) by klidně mohla i po padesátce předvést striptýz stejně jako kdysi v Discopříběhu. Stojí ji ale více úsilí, aby si držela štíhlou postavu. "Do padesáti jsem vážila padesát kilo a nebylo to zase až tak těžké, teď se to ale změnilo," pracují i s brunetkou, kterou jsme mohli vídat v seriálu Ohnivý kuře, hormony.