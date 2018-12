Petra Černocká už narozeniny neslaví: Od dcery se přesto dočkala krásného dárku

Petra Černocká přišla podpořit dceru na její velkolepé vystoupení. Herminapress

„V tomto věku to už na nějaké velké juchání do noci není. To mí kamarádi jsou vytrvalí a seděli by tam třeba do dvou do rána a já se už od jedenácti hodin těším do postele. Zkrátka už to není jako zamlada, tak to nebudu napodobovat a radši si s přáteli zajdu v klidu na kafe,“ prozradila Super.cz Černocká a dodala: „Když mi volali známí a ptali se, jestli něco bude, tak jsem se vymluvila na rýmičku.“

Kromě toho, že neholduje oslavám, neočekávala ani žádné dary. „S manželem máme domluvenou takovou fintu, že abychom nebyli v té hloupé situaci, že zapomeneme na narozeniny toho druhého, tak když mám narozeniny, tak dávám dárek jemu a když je má on, tak dává dárek zase on mně. Takže se nemůže stát, že bychom zapomněli,“ řekla s úsměvem zpěvačka.

Jeden dárek ale přece jen dostala, a to pozvánku na hudební a taneční show dívčí kapely Vesna, kde si zazpívala také její dcera Bára Vaculíková. „Je to náhoda. Vůbec jsem o tom koncertě nevěděla, ačkoliv ta děvčata znám z letmého setkání, ale na jejich koncertě jsem nikdy nebyla. Najednou mi volala dcera, že s nimi něco domluvila a že na konci bude něco zpívat,“ vysvětlovala Super.cz Saxana a bylo vidět, jak moc je na svou dceru pyšná. ■