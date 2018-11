Zdravíme do Brašova, kde hraje hokej její partner: Táňa Makarenko ještě nikdy nebyla v rafinovaném prádle tak sexy

Táňa Makarenko předváděla rajcovní prádlo. Herminapress

To, že vede soutěž krásy, neznamená, že by sama musela zůstat sedět v kanceláři v upjatém kostýmku. Na poslední přehlídce, kterou pořádala už legendární znalkyně prádla Helena Konarovská, oblékla Táňa ty nejodvážnější sexy modely. Makarenko se nemusí stydět ani za jednu část postavy, takže odpadlo mlžení a zahalování do župánků nebo šátků. Táňa hrdě předvedla své vypracované tělo.

Ostatně, kde jinde by ho také ukazovala, když její partner hokejista Zdeněk Bahenský, dostal angažmá až v Rumunsku. V klubu ve městě Brašov, kam je to ještě skoro 170 kilometrů autem z Bukurešti. Aspoň že do rumunského hlavního města několikrát týdně létá přímý spoj z Prahy a zpáteční letenka stojí kolem pěti tisíc korun.

"Budu se snažit za ním jezdit co nejčastěji, ale cesta je dlouhá, autem by to trvalo šestnáct hodin," svěřila nám Táňa. ■