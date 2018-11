Z té nádhery se vám zatají dech: Beata Rajská předvedla novou kolekci. Takhle to v ní slušelo známým modelkám

Beata Rajská předvedla kolekci modelů inspirovaných buší Super.cz

Na začátku roku navštívila jižní Afriku a její národní parky. A úplně to změnilo představu o nové kolekci, kterou měla v plánu vytvořit. Návrhářka Beata Rajská (55) se zamilovala do buše ve všech jejích podobách. Ať už jde o odlesk hladiny napajedla anebo stádo zeber ztrácejících se za obzorem.

"Všechno, co mě nadchlo, překvapilo a zaujalo, jsem vdechla do téhle kolekce, včetně originálních autorských tisků. V té své vizi to mám samozřejmě nastavené trochu jinak. Měla jsem své nápady, včetně toho, že látka nebude třeba jen celozebrová, celoleopardí nebo celotygrová. Většinou jde jen o náznaky, jako když přetrhnete látku drápem," vysvětlovala Beata.

Z části ovšem ještě najdeme prvky z její předchozí kolekce, která byla postavena zejména na plisování. "Každá moje další kolekce je poznačená tou předešlou. Nejde se tak rychle odpoutat. A musím říct, že já osobně plisé zbožňuji, takže jsem si ho neodpustila, i když je s ním někdy trápení," doplnila Beata, která nám prozradila i to, jaké modely patří mezi její favority.

Svoji novou kolekci s názvem Badikwe 2019 představila v nádherných prostorách dvorany pražského Rudolfina a předvedly ji modelky jako Nikol Švantnerová (25), Karolína Mališová (22), Taťána Makarenko (29), Aneta Vignerová (31), Lea Šteflíčková (20) nebo Veronika Chmelířová. Návštěvníkům se tajil dech a my vám modely přinášíme aspoň zprostředkovaně, jednak ve videoreportáži, a pak také v bohaté fotogalerii. ■