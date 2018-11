To není kouzelník Čáryfuk, ale otec jednoho z nejslavnějších herců v Hollywoodu. Takhle vyrazil s manželkou na slavnostní akci

George DiCaprio s manželkou Profimedia.cz

Přestože se hercovi rodiče rozvedli, když byl ještě batole, mají s Leonardem oba hezký vztah.

Byl to právě George, kdo vymyslel Leovi jeho ikonické jméno. Když si v galerii umění totiž prohlíželi s těhotnou Irmelin Indenbirken obraz od Leonarda da Vinciho, Leo začal prý v bříšku kopat jako blázen. „Musí se jmenovat Leonardo,“ prohlásil tehdy George. A byl to také on, kdo syna vedl k herectví, když mu dával za vzor Roberta De Nira. Malým Leem s rodiči se můžete pokochat níže.

Baby Leonardo DiCaprio with his parents. pic.twitter.com/6bczuMbP9c — (@90swomen) 20. února 2016

DiCaprio své partnerky většinou hojně střídá, jeho srdce však navěky patří jediné, a to mamince Irmelin. S tou prý telefonuje každý den, a dokonce jí říká „Mamarazzi“, protože ho neustále fotografuje.

DiCaprio se nejednou nechal slyšet, že by to bez svých rodičů nikam nedotáhl. Přestože nebyli nijak bohatí, dokázali ho podporovat v jeho snu stát se hercem. „Jsem jim vděčný za všechno, bez nich bych nikdy nemohl dělat, co dělám. Máma mě vozila na všechny ty castingy už od 12 let, což bylo šílené,“ vyjádřil svůj vděk v jednom z rozhovorů pro Access Hollywood. ■