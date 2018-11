I vkus a smysl pro módu se dá naučit. Nesvadbová se směje dobám, kdy měla natupírovanou ofinu a nosila mikiny

Bára Nesvadbová pokřtila svou novou knihu Síla stylu. Super.cz

Vztahy a erotické dusno v poslední knize Báry Nesvadbové (43) nenajdete. Za to se v nové knize Síla stylu dozvíte pár zásadních rad, jak se správně oblékat.

„Tahle knížka je o módě a stylu. Jsem přesvědčená o tom, že styl je záležitost každého jednotlivce a že se člověk nesmí nechat trendama do ničeho nutit. Zároveň ale existuje pár zásad, které by se v dress codu neměly překračovat,” říká Nesvadbová, která má teorii, že módní trendy jsou zábavné a inspirativní, ale není na to najít si a udržet vlastní styl.

Nesvadbová letos v květnu skončila na postu šéfredaktorky módního magazínu Harper’s Bazaar, a tak je její nová kniha uzavřením jedné její životní kapitoly. Během rozhovoru nám spisovatelka prozradila některé módní hříchy, kterých se v minulosti dopustila. „V době dospívání jsem nosila na hlavě vytupírovanou a nalakovanou ofinu, takovou ploutev. Kouřila jsem s truhlářem Zdeňkem dvacet Spart denně a měla jsem na sobě příšernou mikinu,” smála se svým módním hříchům z minulosti Barbara Nesvadbová. ■