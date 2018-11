Sexy dcera slavných rodičů se vyfotila nahoře bez: Tohle vzkazuje všem, pro které je tlustá

Ireland Baldwin často čelí kritice na sociálních sítích. Profimedia.cz

Dcera Aleca Baldwina a Kim Basinger Ireland si už několikrát veřejně postěžovala na své hatery. Lidé velmi rádi hodnotí její postavu nebo kritizují tetování a často volí i velmi vulgární nadávky. To když Ireland nasdílí nějakou peprnější fotku. U té poslední, na níž je sice nahoře bez, ale není nijak vulgární, jim proto nechala vzkaz. „Básnička pro mé hatery,“ uvedla jej.

„Čau, jsem Ireland. V komentářích mě budete nazývat d*vkou, budete mi psát, že jsem ku**a. Je mi to jasný. Taky mi budete psát, že jsem tlustá, budete se mi vysmívat kvůli tetováním. Řeknete mi, že nemám žádný talent a že jsem největší ostuda rodiny. Ale hádejte co? Jestli jsem d*vkou kvůli tomu, že miluju svoje tělo a ku**ou kvůli tomu, že na sobě mám kozačky od Stuarta Weitzmana (oblíbený obuvník celebrit - pozn.), pak mě prostě přestaňte sledovat,“ napsala Baldwin s tím, že jí dalo práci, aby se naučila mít se ráda a je za to vděčná. Těm, kteří ji podporují, poděkovala. „Těm, kteří se mě snaží dostat na kolena, sbohem,“ dodala.

Není to poprvé, co se Ireland ozvala. Už několikrát se vyjádřila ke kritice, jíž se jí na sociálních sítích dostává. „Tohle jsem já, berte, nebo nechte být,“ vzkázala například k fotkám v prádle. ■