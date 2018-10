Z jeho outfitu padnete: Fantom opery Marian Vojtko lovil kapry v zabahněných holinách a oblečení na golf

Marian Vojtko vyrazil na ryby v golfovém oblečení Super.cz

„Vzal jsem si oblečení na golf. Říká se, že není špatné počasí, jen špatně oblečený golfista. Ovšem holínky jsem doma opravdu neměl, tak jsem si je musel vypůjčit až na místě,“ prozradil Vojtko, který se necítil úplně ve své kůži. „Mám ty holiny celé od bahna, jak mě furt rádoby kamarád Vašek Noid Bárta (38) strkal hlouběji do rybníka, a taky si musím hlídat, abych nenastydl a neztratil hlas. To by pak musela nastoupit ve Fantomovi moje alternace Radim Schwab a moje fanynky by byly zklamané,“ dodal.

Pro fanynky má ovšem příjemné překvapení, 13. prosince pokřtí svoji novou desku. „První deska vyšla v roce 2010, takže jsem si dal trochu na čas, ale fanynky naléhaly. Je tam šestnáct krásných muzikálových písní, které jsem ztvárnil, včetně Fantoma opery nebo Plesu upírů. Bylo s tím strašně moc práce, ale podle ohlasů, když jsme pouštěl digitální verze, to snad dobře dopadlo,“ pochlubil se.

Kdo chce Mariana vidět naživo, má šanci na Fantomovi opery v GoJa Music Hall až do konce června, do kdy se legendární muzikál, v němž exceluje například po boku Michaely Gemrotové (32) či Natálie Grossové, (16) bude uvádět. ■