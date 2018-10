Daniela Šinkorová prozradila, proč byla na vypadnutí připravená: O tom, že pro ni StarDance končí, věděla!

Daniela se neprotančila do dalšího kola. Video: Česká televize

„My se s Terezkou Kostkovou známe patnáct let a možná i více a jsme opravdu velmi dobré kamarádky. Držíme si navzájem palce, alternujeme se v divadlech, ve stejné roli,“ svěřila nyní Šinkorová, která na chování a výrazu moderátorky StarDance poznala, že z kola ven půjde tentokrát ona. „Známe se opravdu natolik, že já jsem to na ní poznala a ona mi pak řekla, že ví, že jsem to na ní viděla, že jsme to my,“ svěřila se během pondělního chatu na České televizi herečka.

„Takže vznikl takový dárek pro tu moji psychiku, v úplném konci, když jsme tam byli jen my a Adam s Kačkou, a já jsem to na Terce viděla. Nikdo jiný to nevěděl, tak mi to poskytlo klid a prostor se na to připravit, a to mi pomohlo, bylo to jednodušší, než kdyby to byl takový ten šok,“ dodala Šinkorová, která s tancem rozhodně nekončí. Po boku Michala Padevěta chce rozhodně trénovat dál a vystupovat. Nabídky se jí totiž už nyní jen hrnou. ■