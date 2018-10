Je štíhlá jako o 30 let mladší modelky: Drobounká návrhářka oblékne stejnou velikost jako ony, i ve výstřihu má co nabídnout

Návrhářka Natali Ruden má stejně štíhlou postavu jako modelky. Super.cz

Nemusí se stydět, ani když se ve svém modelu postaví vedle o třicet let mladších modelek. Návrhářka Natali Ruden o svoji postavu dbá, je štíhlounká, ovšem i v oblasti dekoltu má co nabídnout.

To opět předvedla, když oblékla finalistky Miss Czech Republic, pro něž bude šít modely na finále, do své poslední kolekce Asia. „Byla to naše první spolupráce, na mé poslední přehlídce předváděly vítězky Kateřina Kasanová a Nikola Uhlířová. Takže už jsem svým kritickým okem viděla, kdo potřebuje něco dopilovat, i co se týče nervozity před publikem,“ řekla Super.cz.

Na finále Miss ovšem odtajní jakousi předzvěst své nové kolekce. „Ta paleta bude úplně jiná než Asie, bude se blížit právě ke kolekci, kterou už mám naplánovanou na příští rok,“ nechtěla prozrazovat, na jaké kousky se v podání finalistek v únoru v brněnském Boby centru můžeme těšit.

Šaty, které vynesla na akci ona sama, byly z její kolekce a měly zajímavý detail v oblasti dekoltu. Proč zvolila právě tyhle? „Seděly mi bez úprav, tak jsem je prostě oblékla,“ smála se Natali, která se bez problémů vejde do kousků určených původně pro modelky. „Ale modely se dají samozřejmě upravovat, jsme dost variabilní, takže pro dívky jsme museli některé zmenšovat na velikost 34, ale upravíme je i pro klientku, která nosí velikost 40,“ uzavřela. ■