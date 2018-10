Zaskočená Lucie Vondráčková: Přišla o manžela i o tisíce fanoušků

Lucie Vondráčková Michaela Feuereislová

Zpěvačka Lucie Vondráčková (38) prožívá těžké období. Rozvádí se s manželem Tomášem Plekancem, (35) a ještě do toho musí řešit virtuální ztrátu svých fanoušků.

Neznámý hacker jí totiž napadl profil na sociální síti Instagram, který využívá ke komunikaci se svými příznivci.

Teď ale prostřednictvím tohoto profilu nemůže vkládat žádné příspěvky, protože se ho zmocnil někdo jiný.

„Tak to vypadá, že můj Instagram je zakletý. Prostě zmizel, dám vám vědět, kdy a kde, ale zřejmě zas budu muset začít na čisté louce. Znovu,“ posteskla si pro změnu na Facebooku Vondráčková, která by se pro své fanoušky zjevně nejraději rozkrájela. Problémy se sociální sítí ale řeší už poněkolikáté. Možná by svůj účet příště měla lépe zabezpečit. ■