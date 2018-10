Sexy jako nikdy předtím: Partnerka Felixe Slováčka mladšího bude na jevišti dráždit svou dokonalou figurou

Míša má skvělou postavu. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Při pohledu na její křivky by málokdo hádal, že je Míša Zemánková (37) maminkou již dvouletého chlapečka. Rafael Slavomír, kterého má s Felixem Slováčkem mladším (35) jí dává evidentně zabrat. Herečka a zpěvačka má totiž skvělou postavu, kterou se bude nově chlubit i na divadelních prknech.

Snacha Dády Patrasové (62) a Felixe Slováčka (75) se totiž rozhodla vrátit po narození syna opět do práce. „Na začátku jsem váhala, zda mám vůbec do Trháku jít, a to kvůli Fíčkovi, zkoušelo se totiž téměř tři měsíce, ale moc mi pomohla s hlídáním moje nejúžasnější maminka a Felix. Takže můj syn i já jsme zkoušení zvládli úplně v klidu,“ svěřila se nám Míša, která se předvede hned v několika kostýmech.

„V Trháku hraji vše od Vlacha po Bacha, od baletky přes berušku, dceru Hajného, countrygirl, uklízečku až po nevěstu, takže převleků mám hodně, myslím, že se v Trháku převlékám tak desetkrát,“ řekla nám Zemánková, která se dokonce nasouká to spodního prádla a podvazků.

„Můj poslední kostým je vlastně jen sexy prádlo. Musím uznat, že když ten požadavek zazněl, tak jsem dvakrát šťastná nebyla a nejdříve se mi do toho moc nechtělo, ale pak jsem si řekla, co už, na pláži v plavkách je člověk odhalený daleko víc, a přestala jsem to řešit,“ dodala závěrem Míša, kterou můžete v sexy prádle vidět v Divadle Broadway na premiéře již 25. října. ■