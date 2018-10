Fešák z Padesáti odstínů šedi si kvůli roli vyzkoušel další pokušení: Po sadomasochismu došlo na stalking

Jamie Dornan Foto: Prima Krimi

Jamie je ve skutečnosti starostlivým tatínkem, který se těší na třetí miminko. Kvůli rolím se ale výrazně mění. V Padesáti odstínech si ujížděl na sadomasochismu, v seriálu Pád je pro změnu vrahem.

Herec je spokojený v manželství s Amelií Warner, ale nedávno přiznal, že se na ulici otočil i za jinou ženou. Dokonce ji pronásledoval. „Bylo to celkem vzrušující, v tom nejhorším slova smyslu. Nejsem na sebe za to pyšný. Ale myslím, že jsem díky tomu zjistil spoustu věcí. Bylo zajímavé dostat se do procesu přemýšlení nad tím, pro co ji vlastně pronásleduji. Co o ní chci vlastně zjistit,“ přiznal herec netradiční soukromý „trénink“ při přípravě na roli vraha v seriálu Pád. Kdyby neznámá žena tušila, že ji šmíruje Jamie Dornan, možná by se otočila a šla mu dobrovolně naproti. ■