Nejkrásnější Češka roku 2013 se vrací do práce. O dítě se stará tatínek i profesionální hlídačka

Gabriela Lašková na chvíli opustila syna a vyrazila se bavit. Super.cz

„Vyhýbala jsem se společenskému životu a teď jsem si to po sedmi měsících dopřála,” uvedla modelka a moderátorka. Nejkrásnější Češka roku 2013 nechala syna hlídat manželem, i tak ale byla lehce nervózní. „Myšlenkama jsem pořád doma, jelikož to mají nacvičené, tak se uklidňuju tím, že je všechno v pořádku,” říká Gábina, která má v manželovi skvělé zastání.

„Zvládá to perfektně. On je jeden z těch tatínků, který se v tom našel. Myslím si, že malý je jeho kopie a on si to užívá. Je to k nezaplacení, že můžu malého svěřit s absolutní jistotou. Jen mléko má přichystané v lahvičkách,” říká Gábina, která už začala pracovat. S péčí o syna jí tedy pomáhá manžel Filip, babičky, nebo chůva Eva. „Říkáme jí teta Eva, je to kamarádka, známá, je úplně úžasná. Měli jsme štěstí, že jsme našli někoho tak úžasného. Ona byla první, koho jsem potkala a cítila jsem absolutní klid a důvěru,” říká Gabriela Lašková. ■