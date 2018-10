Populární hvězda vystoupila poprvé od porodu dcerky. Předvedla manžela i své přednosti v okázalé róbě

Cardi B s manželem Offsetem. Profimedia.cz

Přípravu ostatně nepodcenila ani Cardi sama, která vystoupila na pódiu s písní I Like It, která se stala světovým hitem číslo jedna letošního léta. Bylo to raperčino vůbec první vystoupení od porodu dcerky Kulture v červenci letošního roku a nutno podotknout, že se jí povedlo na výbornou. Výrazy přítomných ostatně hovoří za vše.

Cardi si z osmi nominací odnesla celkem tři ocenění, za nejoblíbenějšího umělce v kategorii rap/hip hop, nejlepší song ve stejné kategorii, kterým se stal mega hit Bodak Yellow, a za nejlepší song v kategorii soul/RnB, kterým byl duet s Brunem Marsem Finesse.

Manžel Offset, který se svou skupinou Migos obdržel cenu za nejlepší skupinu v kategorii pop/rock, byl zpěvaččiným největším fanouškem a vehementně svou ženu podporoval. Mladá dvojice se tak během jednoho roku stala jedním z nejvlivnějších párů světového hudebního průmyslu. ■