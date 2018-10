To je radosti! Sexy krasavec z Padesáti odstínů bude potřetí otcem

Jamie Dornan Jamie Dornan s manželkou Amelií Warner Profimedia.cz

Amelia Warner (36) svému muži již porodila dvě dcery Dulcii (4) a Elvu (2). Dornan, po kterém díky sérii Padesát odstínů, toužily snad všechny ženy na světě, je navíc nejen jedním z nejpřitažlivějších mužů Hollywoodu, ale také velmi pozorným otcem.

„Považuji za zdravou a milou povinnost starat se o svoje děti a opravdu to mám rád. Sedí mi to. Dělat své děti šťastnými je dobré i pro mou ženu a mě samotného to žene kupředu,“ svěřil se Dornan Sunday Times Style magazínu. Herec sám přišel o matku, která tragicky zemřela, když mu bylo 16 let. Proto je pro něj prioritní být dobrým rodičem a zabezpečit své děti. ■