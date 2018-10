Zlomená ruka dceru Evy Decastelo nezpomalí. Malý rarášek, který je kopií maminky, je dál jako živé stříbro

Sádra sedmiletou Zuzanku nijak neomezuje. Herminapress

Moderátorce ale nezabránilo dceřino zranění v tom, aby vyrazila s potomky na tradiční dlabání dýní v pražské Botanické zahradě, které předznamenává výstavu této zeleniny. Ta je vrcholem podzimního programu pro veřejnost.

Eva Decastelo přiznala, že u nich doma činnosti zvládá celá rodina. Není to tedy poprvé, co se její členové, až na otce a manžela, zapojují do tvorby. „Je to tak. Manžel pečuje o doma o oheň, aby nevyhasl, děti dlabou a já po nich uklízím. Prostě dělba práce, ovšem pozor, když něco neporušeného z dýně zbude, uvařím skvělou dýňovou polévku,“ pochlubila se Decastelo. ■