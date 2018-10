Po létě na sobě musí pořádně zamakat: Monika Leová se o prázdninách cpala a každý špíček je na mole vidět

Monika Leová Super.cz

"Nebývám kritická, nejvíc mě zajímají rozhovory, protože mě baví ten kus práce, jaký na sobě ta holčina od castingů do finále udělá. Já taky byla na začátku úplné střívko, co na srdci, to na jazyku," vzpomínala Monika na představení nového ročníku soutěže Miss a Mr. Look Bella.

V modelingovém důchodu ale rozhodně není. "Určitě bych chtěla ještě přehlídkovat, protože mě to baví. Navíc mě to motivuje, co se péče o postavu týče. V létě jsem hodně polevovala ve zdravém jídle, i když jsem měla hodně pohybu. Není to ono, a když jde člověk na molo, tak musí mít super postavu," přiznala sebekriticky.

"Některé věci nejdou zamaskovat, takže budu víc dřít, abych se mohla ještě párkrát ukázat, protože jednou to prostě skončí. A mě to baví. Vždycky se sejdeme s holkama a je to spíš radost než práce," míní.

Protože je Monika celkem čerstvě vdaná, už by pomalu mohla pomýšlet i na miminko a vrátit se do formy po porodu není jednoduché. "To je sice pravda, ale když vidím Gabrielu Laškovou, tak jí můžu postavu po dítěti jenom závidět. Přijde mi, že je hubenější než kdy jindy," uzavřela Monika. ■