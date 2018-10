Film s dětmi Vondráčkové se kvůli sporu rodičů přetáčet nebude: Plekanec poskytl "tichý souhlas"

Lucie Vondráčková s manželem Tomášem Plekancem Herminapress

Koproducent snímku František Vondráček však nesouhlasí s tím, že by děti hrály v jeho filmu bez souhlasu rodičů. Minimálně Lucie Vondráčková dala už na jaře písemný souhlas a Plekanec se proti hraní synů ve filmu neohradil. Až teď, když se s Lucií rozvádí, prý Vondráčkové přišla esemeska od Plekance, že si nepřeje, aby ve filmu jeho synové hráli.

„Jsem koproducent filmu a mám smlouvu, ve které je napsáno, že tam děti hrajou, tu samou smlouvu má producent,“ řekl Super.cz František Vondráček s tím, že je uzavřena smlouva s matkou dětí, jež souhlasila s tím, aby její synové ve snímku hráli.

„Jestliže matka podepíše nějakou smlouvu za děti a otec, se kterým žije v domácnosti, kde spolu do 15. června bydleli, o tom ví a nic neříká, tak to je snad tichý souhlas. On kdyby s tím nesouhlasil, tak si měl stěžovat hned, že tam děti hrajou,“ dodal Vondráček. Plekanec si prý navíc nestěžoval oficiálně produkci filmu, ale přímo Vondráčkové prostřednictvím již zmíněné esemesky.

„Oficiální žádost jsme jako produkce neobdrželi, že tam děti nesmí hrát, protože kdybychom ji obdrželi, tak bychom k tomu přímo jemu vydali nějaké prohlášení, proč chceme, aby tam jeho děti hrály dál. A bylo by tam napsáno, že pokud se mu to nelíbí, tak může požádat příslušný soud, aby rozhodl jinak,“ dodal Vondráček. Přetáčet scény s Plekancovými dětmi proto nehodlá, protože k tomu nemá důvod. ■