Dcera Andyho Garcíi jako plus size modelka: Takhle sexy vypadá v leopardích plavkách

Alessandra García-Lorido Profimedia.cz

Ta před objektivem pózovala v jednodílných plavkách se zavazováním, na baru se sklenkou martini. Není to zdaleka její první focení, modelingu se věnuje už pár let. Do toho v New Yorku studovala filmovou školu, herecké ambice, přestože na internetu je mnohdy vedena jako herečka (na kontě má dva snímky z dětství), prý nikdy moc neměla. „Nikdy jsem nechtěla být před kamerou jako herečka. Ale v modelingu to mohu být já sama za sebe, a přesto vytvářet filmové obrazy,“ uvedla.

Jako i další ženy, které je za co chytnout, se také Alessandra snaží propagovat tzv. body-positivity, pozitivní vnímání těla, ať už má míry 90-60-90, či zcela jiné.

Jedna z múz Emily Ratajkowski, návrhářky plavek a v tom případě i autorky fotky, Alessandra García-Lorido. ■