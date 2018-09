Pamatujete si tuhle pohlednou brunetku z Rodinných pout? Po 13 letech se vrací na televizní obrazovky

Renata se naplno vrací na obrazovky televize Prima. Foto: archiv FTV Prima

Takřka se nezměnila. Když se objevila v roce 2005 v populárním seriálu Rodinná pouta na televizi Prima, bylo jí 24 let. A jak to tak vypadá, herečka Renata Prokopová (37) musí mít tajný elixír mládí. Vypadá totiž stále stejně.

Přesvědčit se o tom budou moct nyní fanoušci seriálu Modrý kód na vlastní oči. Na rubavský urgent totiž nově nastoupí sestřička Šárka, kterou si sympatická Renata zahraje. A jak sama přiznala, nejen před kamerou, ale i v reálném životě by si s první pomocí uměla poradit. „To umím, to jsem perlila na základce, v umělém dýchání jsem byla skvělá. Naštěstí jsem ještě první pomoc poskytovat nemusela, ale volala jsem záchranku,“ svěřila se herečka, která sama kdysi přemýšlela nad tím, že by se vydala za kariérou ve zdravotnictví.

„Ano, uvažovala jsem o tom, že bych pracovala v nemocnici, ale až v dospělosti, po dětech. Přemýšlela jsem, že bych si udělala nějaký kurz a pracovala jako zdravotní sestra, ale odradilo mě to studium, protože bych musela studovat šest let, abych mohla dělat nějaké základní sesterské úkony,“ svěřila herečka, která bude po dlouhých 13 letech opět pravidelně na obrazovce.

„A je taky pravda, že jsem se hlásila na střední školu na farmacii, chtěla jsem dělat v lékárně,“ dodala Prokopová, které nikdo neuvěří, že si doma neumí namíchat nějaký lektvar. Se svým klučičím účesem totiž vypadá stále na dvacet. ■