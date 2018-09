Zvažuje snad návrat do Událostí? Jolana Voldánová se opět ukázala v televizním zpravodajském studiu

Jolana Voldánová Foto: Český plynárenský svaz (3x)

Od té doby je na volné noze, mimo jiné má vlastní videopořad Kafe s Jolanou na internetu a v České televizi se znovu objevila jako moderátorka pořadu Otisky doby. Cyklus silných lidských příběhů mapuje složité životní peripetie, jako je začarovaný kruh exekučních řízení, beznaděj starobních důchodců, kterým příjmy nestačí ani na zaplacení nájmu, nebo zoufalství samoživitelů pod hranicí životního minima.

Na podzim tohoto roku ji veřejnost zároveň znovu uvidí v televizním zpravodajském studiu. Stala se totiž jednou z tváří kampaně na podporu zlepšení kvality ovzduší v České republice.

Diváky tak bude formou fiktivního zpravodajství informovat o možných důsledcích vytápění tuhými palivy. Joldánová se nechala nafoti jak ve studiu, tak symbolicky s rouškou přes pusu. Na chvilku si tak znovu vyzkoušela, jaké to je sedět ve zpravodajském studiu.

Do kampaně se čtyřnásobná vítězka televizních cen TýTý zapojila i na základě vlastních zkušeností s neohleduplnými sousedy, kteří mnohdy topí vším možným a také z přesvědčení, že je třeba hledat cesty, jak se zbavit černých kouřících komínů.

„Nedovedu si vůbec představit situaci, že bychom jako součást meteorologické předpovědi slýchali varování, aby děti raději vůbec nevycházely ven a pokud už to bude nezbytně nutné, aby důsledně používaly roušku. Bohužel i tam, kde žiju, občas lidé proženou svými kamny na tuhá paliva prakticky cokoliv. Snad ani nechci vědět, co všechno, ale rozhodně je to vidět a cítit,“ kroutila nevěřícně hlavou moderátorka, které to v televizním studiu pořád moc sluší. ■