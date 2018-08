Plnoštíhlá herečka se zapotila: Pod bílým trikem jí prosvítala podprsenka i tuková zásoba

Rebel Wilson Profimedia.cz

Hvězda hollywoodských komedií před kamerou předstírá, že je se svou nadváhou smířená, a umí si sama ze sebe udělat legraci. Ve skutečnosti to je ale jinak. I Rebel Wilson (38) sportuje a snaží se zhubnout.

Fotograf slavnou boubelku, která si zahrála v komediích Holky na tahu či Jak přežít single, zastihl při běhu na předměstí Los Angeles. Rebel se pořádně zapotila a pod bílým průsvitným trikem kromě zářivé podprsenky ukázala i své faldy.

Slavná boubelka by to ale s hubnutím neměla příliš přehánět. Pak by se totiž mohla stát průměrnou herečkou, jichž je plný Hollywood. Pár kil navíc k ní prostě patří. Rebel o role rozhodně nemá nouzi. Nedávno v Česku natáčela film Jojo Rabbit, v němž si zahrála se Scarlett Johansson (33), která vydělává ze všech hereček nejvíce peněz. ■