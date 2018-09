Velký návrat idolu babiček, maminek i dcer. Jaromír Hanzlík je šarmantním gentlemanem

Jaromír Hanzlík se vrací opět na scénu. Herminapress

Samotné natáčení probíhalo v dost extrémních podmínkách počasí. „Bylo to velké dobrodružství, byly to velké nervy a bylo to hrozně náročné,“ zhodnotil natáčení Jaromír Hanzlík.

Herec se vůbec poprvé chopil role scenáristy, režie je ujal Jiří Adamec. „Mám za poslední léta osobní zkušenost, kdy mě lidé na ulici zastavují a ptají se, proč už netočím filmy, jako byl Kovboj. A to byl jeden z impulsů, proč jsem začal psát,“ vysvětlil herec, který je právě s rolí Honzy ve filmu Léto s kovbojem celoživotně provázaný.

„Když autor píše scénář, má vlastní představu, když jej pak režisér realizuje, tak představu nemá nikdy totožnou. Ale je příjemné, když se ty dvě představy někde protnou. A když dojde, dejme tomu, k ne tak kompatibilní situaci, tak je krásné, když se režisér a autor dokážou dohodnout. A to se mi, myslím, s Jirkou Adamcem povedlo. Buď jsme došli k nějakému kompromisu, nebo jeden druhého přesvědčili o své pravdě. Ale myslím si, že ducha filmu jsme cítili úplně stejně,“ dodal Jaromír Hanzlík.

Oba teď čeká práce ve střižně, aby film na jaře příštího roku poslali do kin. A oba se tam těší. „Myslím, že jsme všechno natočili tak, že do střižny můžeme jít pracovat v klidu,” řekl Adamec. ■