Adéla Gondíková trpěla při natáčení seriálu jako zvíře: Popsala, co se jí dělo s nohama

Adéla Gondíková natáčí seriál Hasičárna Telecí. Super.cz

Je to pro ni tak trochu protiúkol, protože v životě to má naopak. "To jsem podřízená a tady jsem nadřízená. Ale užívám si to a jsem spokojená. Musím říct, že jsme se s klukama docela sžili, protože i když moje role není tak veliká, tak jsme tady spolu na natáčení strávili hrozně moc chvil," řekla Super.cz.

Natáčení v letních vedrech ovšem bylo docela náročné. "Byl to docela masakr. Být celý den v lodičkách a v džínách je docela výživné. Musím říct, že jsem večer měla plosky jako dvě konve. Nemohla jsem boty celý den sundat, protože jsem věděla, že už bych se do nich nikdy nevešla. Ale věděla jsem, že to bude zlé. A když jsem přišla domů, tak to zouvání udělalo zvuk, jako když se otevírá šampaňské, noha se tak nějak rozlila a zespoda jsem měla puchýře," popsala nám dopodrobna martýrium Adéla.

Herečka přitom není žádná princeznička. Poslední dovolenou, kterou absolvovala s partnerem Jiřím Langmajerem (52), strávila túrami v horách.

"Byli jsme na trekové dovolené v horách. Bylo to fajn. Já jsem sice ležící dovolenkový typ, ale když jsme na horách, tak mě chůze baví, i když se bojím a nešplhám někde po skalách. I devítihodinové túry dávám hrozně ráda. Našli jsme v tom společnou zálibu s Jirkou. Jsme zpocení, hnusní a smrdíme, ale máme to rádi," překvapila nás. ■