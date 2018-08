7 českých celebrit, které nedají bez svého roztomilého psího mazlíčka ani ránu!

Kateřina Kaira Hrachovcová, Heidi Janků i Patricie Solaříková nedají na své psíky dopustit. Foto: Super.cz/ Herminapress, archiv Tv Relax, Instagram P. Solaříkové

Heidi Janků a Eda

Minulý rok prožívala Heidi Janků (55) nejtěžší chvíle ve svém životě. Navždy ji totiž opustil milovaný manžel Ivo Pavlík, s kterým prožila půlku svého života. Aby nezůstala sama, pořídila si čtyřnohého miláčka Edu, který do jejího domova opět vnesl radost. Od té doby se zpěvačka zase těší na každý nový den a o životě s psíkem pravidelně píše na sociální síti.

Ilona Csáková a Julie

Vždycky měla slabost pro teriéry a výjimku Ilona Csáková (47) neudělala ani loni při výběru nové členky domácnosti. Malá biewer teriérka dostala jméno Julie a hned své paničce přinesla plno radostných chvil ale i starostí. „Dělá nám radost i loužičky,“ napsala na Facebook zpěvačka k selfíčku s novou psí slečnou.

Anna K. a Gaston

Nedávno si Anna K (53). doslova prošla peklem. Nejprve bojovala s druhou vlnou rakoviny a když už se nad ní rozsvítilo nebe a nad zákeřnou nemocí zvítězila, přišla další krutá rána! Jen krátce na to, co její psí láska Elynka podlehla rakovině, zemřel na torzi žaludku i druhý psí kamarád Toník. Netrvalo ale dlouho a prázdno v jejím srdci zaplnilo štěňátko plemene Cane Corso. Malý Gaston od té doby pěkně vyrostl a teď už se skoro nevejde ani do boudičky.

Marek Dědík a Mia

Na sklonku loňského roku se tanečník ze StarDance Marek Dědík (35) stal poprvé otcem. K synovi Bertramovi ale přibyl i další člen do rodiny. S partnerkou si pořídili roztomilou fenku bostonského teriéra Miu, která se malému miminku stala hned osobním bodyguardem.

Kateřina Kaira Hrachovcová a Punťa

Herečka Kateřina Kaira Hrachovcová (43) je velkou milovnicí přírody a aktivně pomáhá zvířatům v nouzi. Z jednoho útulku také zachránila svého voříška Punťu, který ji od té doby doprovází na každém kroku. Se svou paničkou tak chodí nejen na procházky do parku, ale i do divadla nebo na různé akce, kde se její chlupatý rebel stává hereččin módní doplněk.

Patricie Solaříková a Jackie

Také Patricie Solaříková (29) si svou psí společnici Jackie osvojila z útulku. Hned od první chvíle se herečka do své fenky zamilovala a stala se z nich nerozlučná dvojka. Při natáčení Ulice čekala Jackie v zákulisí dokonce na svou paničku tak dlouho, dokud si sama v seriálu nezahrála. Nejprve se herečka bála, jak bude na pokyny fenka reagovat, přece jen to není filmový pes. Nakonec si ale Jackie natáčení navzdory jejím obavám oblíbila, neboť byla za svůj výkon vždy odměněna pamlskem.

Martin Zounar a Limpy

Jedinou láskou v jeho životě je teď fenka německé dogy Limpy. Tu si Martin Zounar (51) pořídil před necelými třemi lety jako malé dvouměsíční štěňátko, které však rychle vyrostlo v obří tele. Se psím děvčetem jsou na sebe natolik fixovaní, že ji herec bere všude s sebou. Je ale tak velká, že se při cestování nevejde ani na zadní sedačky, proto si herec pořídil auto s dostatečně velkým kufrem, v kterém má jeho obryně pohodlí. ■