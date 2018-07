Hvězda Comebacku těsně před porodem: Těhule Leichtová vyrazila s obřím břichem na houby

Kristýna Leichtová už se na miminko moc těší. Foto: Super.cz/Instagram K. Leichtové

„Ještě je na houbách, ale už se to blíží. Bylo to fakt krásný období jiného stavu se všemi plusy i minusy. Je to jako když nastoupíte do vozíčku horské dráhy a pomalounku stoupáte k vrcholu, ze kterého není návratu a trasa je nejasná. A můj vozíček právě nakukuje přes horizont,“ zamyslela se na sociální síti Leichtová, jež už se miminka nemůže dočkat.

„Vzrušení, respekt, zvědavost, fascinace, touha, euforie. Obavy si nepřipouštím. Inženýr konstruktér vypočítal trajektorii cesty dokonale, okolní vlivy můžou jízdu pouze znepříjemnit. Navíc mám vedle sebe někoho, kdo mi po celou dobu nepustí ruku. A vstupenku na tuhle atrakci si pořídila spousta lidí přede mnou. Takže, nádech a výdech,“ dodala takřka básnicky herečka známá ze seriálů Comeback či Ohnivý kuře. ■