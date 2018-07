Zpěvačka (60), která jako roční holčička s rodiči emigrovala do USA, uvedla svou muzikálovou biografii

Gloria Estefan Profimedia.cz

Stálice americké hudební scény se dočkala muzikálu, který vypráví její životní příběh. Gloria Estefan (60) se má za čím ohlédnout. Její hudební kariéra trvá přes 40 let.

Zpěvačka, která v 16 měsících se svými rodiči emigrovala z Kuby do USA, v Los Angeles uvedla muzikálové představení On Your Feet. Na jevišti se odehrál příběh zachycující cestu Glorie a jejího manžela Emilia za americkým snem.

Divadelní biografie zachycuje osud imigrantky, která se po letech těžké dřiny dočkala uznání. Muzikál vypráví i o nehodě autobusu z roku 1991, při níž si zpěvačka vážně poranila páteř.

Gloria Estefan, jejíž hit Reach se stal oficiální hymnou letní olympiády v Atlantě, si jako svou představitelku vybrala Christie Padres. Na slavnostní premiéru oblékla černé šaty s asymetrickým výstřihem a potvrdila, že je stále šik. ■