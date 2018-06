5 skandálních šatů z předávání prestižních ocenění, které se vám vryjí do paměti! Víc už dámy ukázat nemohly

Tyto celebrity se rozhodně neváhaly odhalit. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Amber Rose

Amber Rose (34) vypadala na červeném koberci jako panenka Barbie. Tentokrát to však nebylo její obří pozadí, které hrálo hlavní roli. Bylo to její bujné poprsí, které vyšponovala až k bradě a rozhodně nebylo kam uhnout pohledem. Amber je navíc od rozchodu s raperem 21 Savagem sama. Něco nám říká, že po tom, co se takhle ukázala na veřejnosti, už asi dlouho nebude.

Nicki Minaj

Nejenže si Nicki Minaj (35) odnesla cenu za nejlepší zpěvačku v kategorii Hip hop, ale ještě všechny odrovnala svým neskutečným vystoupením. Během něj měla na sobě mimo jiné i titěrný latexový obleček, který nezakryl vůbec, ale vůbec nic. Na Nicki je totiž většinou potřeba trochu větší množství materiálu.

Alexis Skyy

Poté, co spatřilo světlo světa erotické video hvězdy americké reality show Love & Hip Hop: Hollywood Alexis Skyy (23) a rapera Fetty Wapa, není na bývalé tanečnici prakticky nic, co bychom už předtím neviděli. Přesto nás svým absolutně průsvitným outfitem trochu zaskočila a my děkujeme, že si vzala aspoň kalhotky. Ovšem na to, že teprve v lednu porodila dceru, vypadá výborně, to se musí nechat.

Blac Chyna

Bývalá partnerka Roba Kardashiana Blac Chyna (30) opravdu neví, jak by na sebe upozornila. Jako bývalé striptérce je pro ni odhalování nejspíš přirozeností, takže její průsvitné šaty vlastně ani nešokovaly. Navíc je Chyna opět sólo poté, co se rozešla se svým 18letým přítelem. Kdo jí asi podlehne jako další?

Saweetie

Mladičká raperka Saweetie (24) vlastním jménem Diamonté Harper je na rapové scéně nováčkem, takže musí použít všechny dostupné zbraně, aby se prosadila. Její bujné poprsí tuto práci zatím zastává obstojně. Muziku začala psát už ve 14 letech a proslavila se díky Instagramu. Něco nám říká, že pokud se bude nadále držet hlubokých výstřihů, má celkem vystaráno. ■