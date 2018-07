Kristýna Frejová zasvětí skoro celé léto práci. Na chvíli ale přece jen uteče na přísně utajované místo

Jak tráví Kristýna Frejová léto? Super.cz

Dcera slavných rodičů Věry Galatíkové (✝69) a Ladislava Freje (76) sice na pár dní vyrazí k moři, ale jinak se bude skoro celý červenec a srpen věnovat rekonstrukci bytu. „Je to tak. Budu se věnovat broušení a lakování parket, natírání radiátorů a úměrně k tomu vydělávání na to, abych měla na materiál a barvy. Budu hodně ráda, když do konce prázdnin bude hotovo,” svěřila se nám na křtu knihy s názvem Výkřik motýla kolegy herce Petra Baťka a ilustrátorky Evy Toulové. Na opravu svého starého bytu v secesním domě nebude sama. „Mám na pomoc partu kolegů z divadla, kteří se do toho pustili s nadšením a humorem. Zažíváme spíš kamarádské seance a večírky, než že by to byla rekonstrukce bytu.”

Na lenošení ale přece jen dojde. Herečka se chystá opětovně vyrazit na chorvatský ostrov Rab v severním Jadranu. „Dvanáct dnů si vyšetřím s mými kamarády, přáteli, na relax na chorvatském ostrově Rab. Tam vyrazím poněkolikáté, objevila jsem tam takové opuštěné místo, velmi soukromé, které nikdy nikomu neprozradím, kde je. Chci, aby zůstalo i nadále opuštěné, tedy jen pro mě,“ prozradila Kristýna Frejová. ■