Voráček je už několik týdnů bez milovaného syna. Brzy si ho přiveze do Česka

Jakub Voráček Super.cz

„Naše nadace podporuje roztroušenou sklerózu, mojí ségře ji zjistili pět let nazpátek, nadaci jsem založili před čtyřmi lety a snažíme se vybrat nějakou tu korunu na podporu pacientů, tak snad nám to jde,” svěřil se během přestávky hokejista.

Za pár dní Jakub odcestuje zpátky do Ameriky na svatbu svých kamarádů a krátce nato se vrátí zpět domů na skoro tři týdny už se svým synem Kubíkem. „Nechci o tom mluvit příliš do médií, ale v plánu je, že se s ním ukážu doma,” snažil se příliš neprozradit Jakub, který má syna Kubíka s předchozí partnerkou, Američankou Nicole Warnecke. „Celá rodina se těší a já samozřejmě taky, bude to super,” dodává.

Jakuba během turnaje neopouštěla dobrá nálada a to i přesto, že neobhájil loňské vítězství. Kromě toho, že ho těšila podpora kolegů hokejistů, tak se radoval z toho, že na zlepšení kvality života lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní díky této akci doputovalo 1 177 466 Kč. Výsledná částka je součtem příspěvků diváků na hřišti FC Pálava a večerní tiché aukce.

„Celý odpoledne bylo opět skvělé, všichni se pobavili a zároveň pomohli pacientům. Je fajn, když se sejde super parta a zároveň pomůžete těm, kteří to potřebují. Těšíme se na viděnou za rok v červnu na Hokejkách pro Kluka Puka 2019“, zve na příští ročník Jakub Voráček. ■