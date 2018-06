Luxusní tělíčko v bikinách ani dráždivý dvoubarevný pohled jí nepomohly: Miss Czech Republic nezvládla maturitu

Kateřina Kasanová se chystá na světovou soutěž krásy. Super.cz

S Kateřinou jsme si povídali na soustředění nového ročníku soutěže krásy, kdy ředitelka Taťána Makarenko (28) vyvezla dívky do Spojených arabských emirátů, konkrétně do Rás al-Chajma. "Je to tady krásné, ale proti tomu našemu loňskému soustředění v Itálii je tady tedy pořádné vedro," připustila Kasanová, která tady mj. fotila pro charitativní kalendář, kde se objeví vedle deseti finalistek i s Táňou. Ve čtyřiceti stupních ve stínu to bylo docela náročné.

Kráska, která loni porotce zaujala svým dvoubarevným pohledem, jedno oko má zelené a druhé modré, už se spolu s trenérem také připravovala na světovou soutěž, která ji čeká, aby si ještě víc zdokonalila postavu. Zda pojede na Miss Grand, nebo na Miss World, ještě není jisté. "Každopádně to bude na podzim, až po zářijové maturitě. Už není čas ztrácet čas, tak jsem na sobě začala makat. Potřebuju ještě vypilovat angličtinu, abych ji měla na lepší úrovni. A musím také zapracovat na body language, tedy řeči těla," upřesnila.

A co se vlastně stalo s tou maturitou, na kterou se učila na jaře? "Nepustili mě kvůli vysoké absenci, to vlastně byl taky důsledek výhry v soutěži, protože jsem měla spoustu jiných aktivit, než je škola. Doufám, že to na začátku září zvládnu a pak už v klidu odletím na světovou soutěž," uzavřela Kasanová. ■