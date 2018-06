Bývalá hvězda Hlasu umí relaxovat: Krásná zpěvačka si dopřávala masáž

Elis Mrázová na masáži Herminapress

Přestože kosmetickou údržbu ve svých čtyřiadvaceti letech nepotřebuje, nechává se preventivně hýčkat u maséra Martina. Dělá to i proto, aby se líbila svému příteli, bubeníkovi Adamu Vychodilovi.

„S Adamem už žiju rok a půl a je to fajn. Bydlíme spolu, fungujeme jako domácnost, pořídili jsme si i pejska Shiba-Inu. A dopadlo to tak, že ten hafan s námi spí i v posteli. Tu navrhl Adam a jeho strejda nám ji udělal. Postel nemá nebesa, ale tyčky, kolem kterých jsou obtočená světýlka. No a do téhle romantiky nám to zvíře občas hupsne. Ale rozhodně ho nemáme místo miminka, na to je ještě čas,“ řekla známá bojovnice s jo-jo efektem Elis. Víc než postavu teď ale řeší kariéru, a vyplácí se.

Eliška momentálně za skládáním hudby hodně cestuje do ciziny. Ani o prázdninách se v Česku moc neohřeje.

„V červenci mě ve Velké Británii čeká hodně důležitá věc. Ještě o ní nemohu mluvit, ale půjde to i v jejich televizi. Do toho s mojí agenturou řešíme zahraniční aktivity, promýšlím novou desku a těším se, až na ní začnu pracovat,“ nastínila Eliška Mrázová svoje plány s přáním, že když to všechno vyjde, bude zpívat, skládat a cestovat. Bude tak dělat jenom to, co ji nejvíc baví. ■