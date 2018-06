Alice Bendová se mladým mužům nevyhýbá, právě naopak: Musí být ale chlupatí!

Alice Bendová preferuje chlupatější muže. Super.cz

Jednou z prvních dam, které měly možnost prohlédnout si letošní finalisty Muže roku, byla herečka Alice Bendová (44). Mladší muži se jí líbí. O desítku let mladší je i její partner Michal Topol, s nímž už pár let sdílí společnou domácnost. A mladší bývají i její herečtí partneři.

My jsme si vzpomněli na Vaška Noida Bártu (37), s nímž měla milostné scény v Kajínkovi a byl i jejím seriálovým partnerem ve Svatbách v Benátkách. To ale prý ještě nic není, protože je dělí pouhých sedm let. "Hrála jsem i s Ondřejem Rychlým a ten je mladší tak o dvacet let," smála se Bendová.

Finalisté se jí prý líbili, ale v rámci osobního vkusu jistou výhradu měla. "Byli na mě všichni až moc upravení. Mám radši muže trošku přírodnější. Můj muž přírodnější je. Má prošedivělé vlasy, je vousatý a celý chlupatý. To ho odlišuje," preferuje srst u mužů Alice. ■