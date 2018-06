Je to malý ďáblík: Už chápeme, proč s malou dcerkou Jitka Boho okamžitě shodila všechna kila navíc

Jitka Boho přiznáví, že dcerka toho po ní moc nemá Super.cz

"A já věčně lítám za ní, takže se opravdu nezastavím. Druhé dítě v dohledné době určitě neplánuju, to už bych se ulítala. Počítám s tím, že by to šlo tak za tři čtyři roky, až bude trošku rozumnější," míní Jitka. Rozárka je prý spíš takový kluk, ani šatičky moc nosit nechce. "V těch se tak pěkně neběhá. Ale já ji do toho nenutím, hlavně, aby to bylo praktické. Ona je prostě celý manžel, po mně má jen to, že je holčička, ale podobou jde do něj," dodala Jitka.

Chůvu Jitka nemá, ale naštěstí funguje babička, takže Jitka stíhá vedle dcery i nějakou tu práci. "Už zvažujeme i školku, zatím se to dá ale s babičkou hezky skloubit. Vystoupení nemám moc, tak třikrát až čtyřikrát do měsíce jezdím zpívat. Pak dělám ještě videa, ale s rodinou se dá všechno zvládnout a mám na ni čas, což je pro mě důležité," uzavřela. ■