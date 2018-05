Dámy, je po všem! Věčný mládenec Hugh Grant vlezl do chomoutu! Vzal si matku svých tří dětí

A to je konec jedné éry. Profimedia.cz

Podle deníku The Sun si řekli své "ano" ve čtvrtek v londýnské čtvrti Chelsea, pouze za přítomnosti rodiny a přátel. Přestože si všichni Hughovi přátelé mysleli, že se nikdy neožení, herec a moderátorka před týdnem oznámili, že se budou brát. A už je ruka v rukávu, to byl tedy fofr!

Jen před dvěma měsící pár přivítal na svět třetího potomka. Hugh se tak stal otcem celkem popáté. Ze vztahu s Tinglan Hong má dceru Tabithu a syna Felixe. Ženské to se slavným hercem vskutku neměly jednoduché. S herečkou Elizabeth Hurley (52) randil celých 13 let a stejně se prstýnku nedočkala. Ale jak už to tak bývá, zkrotli i jinačí bouřliváci. Anna má tedy velké štěstí! ■