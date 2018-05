Akurátní Monika Štiková má ochránce: Neuhádnete, kdo se jí zastal poté, co vztáhla ruku na štěně a vnuka

Monika to za své chování schytala od diváků. Foto: archiv FTV Prima

Už od prvního dílu reality show Štiky pobuřuje Monika Štiková (45) svým chováním. Začalo to ponižováním manžela, následovaly urážky na adresu dcery Ornelly Koktové (25) a v posledním díle se pustila nejen do svého vnuka, který zlobil, ale i do nebohého štěněte, na které před kamerami vztáhla ruku.