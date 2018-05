Jestli budou modely tak sexy, jaké sama nosí, máme se nač těšit: Finalistky Miss oblékne návrhářka, která miluje výstřihy

Natali Ruden miluje výrazné dekolty Super.cz

Už je jasné, kdo oblékne finalistky letošního ročníku Miss Czech Republic na slavnostní galavečer. Návrhářka Natali Ruden (48) už se pomalu připravuje a objednává materiály. První zkušenost se soutěží krásy to pro ni není.

"Spolupracovala jsem už s Michaelou Maláčovou (47), když jsem oblékla dívky v roce 2004, kdy Českou Miss vyhrála Renata Langmannová (31). A asi o dva roky později jsem pro finále vytvořila speciální extravagantní kolekci," zavzpomínala.

"S přípravami začínáme na začátku léta. Koncept už mám promyšlený, od začátku je mi vždycky jasné, jak to chci udělat. Ještě nemám materiály, slečny jsem viděla poprvé před pár dny. Všechny jsou krásné a velmi mne inspirují, takže to bude příjemná práce pro ně navrhovat. Budu se snažit, aby byly decentně sexy a aby maximálně vynikly, i co barev týče, aby jim šly k pleti," prozradila. ■