Hugh Grant (57) konečně chystá svatbu: Hodlá se prý oženit s jednou ze dvou matek jeho pěti dětí

Hugh Grant se bude ženit. Profimedia.cz

Do manželství se známý britský herec nikdy nehrnul. Hugh Grant (57) to má totiž v soukromí poněkud komplikované.

Hvězda romantických komedií Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill či Deník Bridget Jonesové se s jednou partnerkou nespokojila. Hugh Grant si pořídil pět děti. U dvou z nich dosud není známo jméno ani pohlaví. Felixe (5) a Tabithii (6) má s Tinglan Hong, Johna (5) a další dva přísně střežené potomky s Annou Eberstein. Druhá z nich se má ještě do konce května stát jeho manželkou.

„Nikdo už nevěřil, že k tomu někdy dojde. Hugh ví, že z něj brzy bude důchodce a na stará kolena se chce usadit,“ tvrdí zdroj britského deníku The Sun. Hugh Grant se manželskému slibu vždy vyhýbal. Prstýnku se od něj nedočkala ani herečka Elizabeth Hurley (52), s níž tvořil pár 13 let. Je to právě ona, kdo médiím prozradil, že se z něj letos v březnu stal pětinásobný tatínek. ■