Vidíte tu podobu? Lenka Vlasáková se pochlubila krásnou dcerou, kterou má s Janem Dolanským

Lenka Vlasáková s dcerou Amélií Profimedia.cz

Společně s patnáctiletou dcerou Amélií se herečka vydala na veletrh Svět knihy, kde představila audioknihu Hana, kterou namluvila.

Společně s dcerkou, ze které roste půvabná slečna, pak sympatická herečka zapózovala fotografům. A moc jim to slušelo. Vlasáková velmi zaujala i spisovatelku Alenu Mornštajnovou, která je autorkou zmíněné knihy Hana. Do případného filmu by herečku s radostí obsadila.

„Pokud by se Hana realizovala jako film, do hlavní role bych určitě obsadila Lenku Vlasákovou. Tím jsem si byla jistá ještě předtím, než dostala nabídku namluvit audioknihu,“ řekla na veletrhu spisovatelka, která zde představila i svou novinku Strašidýlko Stráša.

Po třech dílech mapujících na základě dramatických rodinných osudů české dějiny napsala knihu pro dětské publikum. A kdoví, třeba si vybere Lenku Vlasákovou i pro další audioknihu. ■