Posbíral své slavné hosty a hodlá je použít: Moderátor a reportér z Primy se chystá za DJský pult

Tomáš Kraus se vrací k profesi DJe. Foto: archiv T. Krause

"Hudba je má vášeň, celoživotní láska, která mě přes konzervatoř přivedla k DJingu. Věnoval jsem se hraní pro lidi od svých sedmnácti let. Před devíti lety jsem desky odložil do kufru a osud mě zatáhnul do rádia a televize. Teď nastal čas vrátit se za DJský pult, a to jen proto, že chci být s vámi, chci vám být blíž a užívat si hudbu naživo. Bude mi ctí, když u toho budete se mnou," vzkazuje Tomáš fanouškům, kteří jej budou moci vidět například na festivalu Votvírák.

Teď se naplno věnuje přípravám svého setu s kapelou. "Oslovil jsem nejbližší muzikanty a zpěváky, zda do tohoto projektu půjdou se mnou a pokusí se posunout live DJing o krůček dál. Vážím si toho, že řekli ano a že mě chtějí podpořit," upřesnil s tím, že jako jediný v České republice tak bude mít ve své show živou kapelu.

"Finální představa mé show je taková: sestavit program, ve kterém se mnou známí muzikanti a zpěváci budou hrát současně celý set. Ještě je před námi ale hodně práce, takže na Votvíráku to bude jen taková malá ochutnávka," dodal.

V září potom Tomáš startuje tour po klubech v celé republice. A to bude teprve začátek. "Mým snem je spolupracovat také se zahraničními muzikanty a zpěváky – udělat z mého DJ setu velkou show pro haly. Jsem megaloman a budu makat, abych to dokázal," slibuje. ■