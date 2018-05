V baru ani klubu na sebe Ester Geislerová nechce poutat pozornost sexy modely: Upozornila ale na špinavé boty

Ester Geislerová v hudebním klubu Super.cz

"Víc to bylo samozřejmě před dětmi. Nechodili jsme ale moc na diskotéky, spíš do hospod. A když tancovat, tak spíš ze srandy. Ale nejlepší to bylo vždycky na filmových festivalech, třeba na karlovarském, protože tam má člověk spoustu kámošů a baví se," se vyprávěla nám.

"Chybí mi třeba nějaká klasická tančírna. I když já tancuju podle citu a možná i legračně. Nikdy jsem se neučila choreografie třeba podle Michaela Jacksona anebo lambadu. Mám takový vlastní scénický tanec," smála se.

Na opening klubu nebyla Ester nijak vyzývavě oblečená. "Oblékám se podle citu, mám ráda minimalistický styl, jednoduché věci. Chci se cítit příjemně a neřešit, že by mi někde něco vypadávalo nebo čouhalo. Vezmu si kalhoty, boty, dneska teda dost špinavé křusky, a něco nahoru," nechce na sebe zbytečně poutat pozornost nejmladší ze sester Geislerových. ■