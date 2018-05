V Japonsku porušila zákon. Boková v tom ale byla nevinně

Herečka se zamilovala do Japonska. Foto: H&M Studio (3x)

„Miluju Japonsko. Když jsem byla malá, tak tam moje ségra (Kristýna Liška Boková, pozn. red.) odjela na tříměsíční taneční kurz u japonského tanečníka Mina Tanaky. Jako malá holčička jsem byla nadšená, že mi ségra přivezla dárečky z Japonska,” říká herečka, která se do země vycházejícího slunce také sama podívala. „Před dvěma lety jsme letěli do Tokia s Rodinným filmem, kde jsme dostali cenu. Tohle město miluju,” vzpomíná Jenovéfa a jedním dechem dodává: „Týden jsme trávili povinnostmi spojenými s festivalem a týden jsme cestovali. Odjeli jsme do hor a do okolí Tokia,” vzpomíná herečka, kterou země okouzlila. „Měla jsem pocit, že jsem přicestovala úplně na jinou planetu. Poznala jsem rušný život velkoměsta, a kdybych se tam teda příště vydala, tak bych chtěla poznat místní vesnice.”

Japonsko vnímá Boková jako svět protikladů. „Hodně ctí tradice a zároveň se jim chtějí vymezit. Na jednu stranu milují Ameriku a zároveň ji nenávidí. Překvapilo mě, že se nesmí kouřit venku, ale vevnitř. Po jednom filmovém večírku jsem si šla zakouřit na ulici, jak jsem zvyklá, a najednou na mě začal někdo z okna křičet, že musím dovnitř,” krčí rameny herečka. ■