Kim Kardashian úplně nahá! Touto reklamou překvapivě nepropaguje eskortní servis, ale parfém

Kim Kardashian Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Postava ve tvaru přesýpacích hodin z ní udělala televizní celebritu. Kim Kardashian (37) umí dokonale zpeněžit své proslulé křivky. Když jde o byznys, je ochotná svléknout se do naha.

Kim se opět ukázala tak, jak ji příroda stvořila. Tentokrát se nesvlékla pro žádný módní magazín ani kvůli propagaci reality show Keeping Up with the Kardashians, ale své podnikatelské aktivity rozšířila o další činnost.

Trojnásobná maminka se rozhodla svět obohatit o vlastní parfém KKW Body. A nepůjde o nic, co by mohlo být v obchodech k přehlédnutí. Vůně v tomto případě není až tak důležitá. Podstatné je to, že flakon bude ve tvaru obnaženého těla Kim Kardashian včetně jejích dmoucích ňader.

Celá propagace se nese v duchu nahoty. Kim na Instagramu zveřejnila hanbaté fotky, jimiž podporuje svůj byznys. Na první pohled se může zdát, že jde o reklamu na poskytování eskortních služeb, ale nenechte se zmást. Takhle se „prodává“ Kim Kardashian. ■