Dnes si pozornost na pláži vychutnává, vždycky ale britská celebrita takhle štíhlá nebyla. Mrkejte

Frankie Essex Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Pořadem The Only Way is Essex, zkráceně TOWIE, prošly už mraky účinkujících a jednou z nich byla také Frankie Essex (30). Vzhledem k tomu, že jde o něco jako reality show, nejde o seriózní hereckou zkušenost, ač si to někteří účastníci rádi myslí a mají pocit hvězdnosti. Nicméně pro získání pozornosti jde o dobrou příležitost.