Ve Španělsku má sice letní sídlo. Sympatická moderátorka se ale rozhodla pilovat jiný jazyk

Štěpánka se stále vzdělává. Foto: Europark (2x)

Pro Štěpánku Duchkovou začalo nejoblíbenější roční období. Sympatická moderátorka se těší na cestování s manželem Janem Hruškou a dvojčaty Adamem a Honzou. „My se s manželem těšíme, že ještě do prázdnin pojedeme do Itálie na Gardu na golf,” prozrazuje své plány moderátorka.

Štěpánka má to štěstí, že její rodina vlastní ve Španělsku chalupu, kam pravidelně jezdí o letních a velikonočních prázdninách. „Do Španělska pojedeme o letních prázdninách,” těší se Štěpánka, se kterou jsme se setkali na zahájení výstavy obrazů Emila Filly v obchodním centru v pražských Štěrboholech.

Člověk by si mohl myslet, že majitelka nemovitosti ve Španělsku se bude snažit učit španělsky, ale Štěpánka piluje jiný jazyk. „Dala jsem si závazek a od Nového roku zase chodím na soukromé hodiny němčiny. Oprašuji. Je to tam v té hlavě, je to tam, ale je to zavřené v šuplíkách a zamčené klíčkem, takže se do toho dostávám. Píšu úkoly, hodně čtu německy, učím se slovíčka, učím se znovu gramatiku, překládám. Němčina je pro mě logická a baví mě,” říká Štěpánka Duchková. ■