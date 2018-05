Bývalá misska, která se stáhla z očí veřejnosti, si našla o devět let mladšího kolouška. Děti s ním plánuje, svatbu nikoli

Herečka a tanečnice Lilian Fischerová se zúčastnila celého setkání a přednášky společně s dětmi. Michaela Feuereislová

Držitelka titulu II. Česká vicemiss 2007 odešla do stálého divadelního angažmá v Mostu, kde se sblížila se svým novým přítelem Michalem Vykusem. Ten ale paradoxně odešel z Mostu do Prahy.

„Na vztah na dálku už jsme si zvykli. Nenutí mě se vrátit do Prahy, protože ví, jak to v této branži chodí. Nechce mě limitovat vztahem, abych se vzdala něčeho, co mám ráda,” říká Lili a jedním dechem dodává: Je jasný, že to nepůjde dlouhodobě udržet, protože budeme chtít mít do budoucna rodinu. Do konce sezóny budu v Mostě určitě, zatím nemám zaječí úmysly.”

Málokdo ví, že Lilian a Michala od sebe dělí devítiletý věkový rozdíl. „Jsem mladá duchem a on byl už zralý, když jsem ho v jeho jednadvaceti poznala. Nějak jsme to spolu vybalancovali,” říká sympatická kráska. Fischerová si s partnerem dokáže představit společný život, ale papír na to nepotřebuje. „Na svatby moc nejsem. Nikdy to nebyl můj holčičí sen mít bílé šaty a velkou veselku. Není to pro mě moc důležitý, spíš se těším na miminko. Můj přítel je konzervativní a věřím, že budeme rodina,” vysvětluje Lilian.

S bývalou misskou jsme se potkali na přednášce její kamarádky Veroniky Kašákové. Ta ve spolupráci s globálním stratégem, koučem a mentorem Janem Mühlfeitem připravili vychovatelkám a dětem z dětských domovů přednášku na téma odemknutí svého lidského potenciálu.

„Bylo to super. Moc se mi líbí, že je takovej lidskej, že nemáš pocit, že to jsou jen naučené fráze. Myslím, že je hrozně důležitý, aby to ten člověk tak cítil a pak je to pro tebe uvěřitelný. Bylo to moc fajn a hodně jsem si z toho vzala,“ říká herečka a jedním dechem dodává: „Líbí se mi, že se tu člověk zaměří na svoje silné stránky a na to, jakým způsobem je rozvíjet. V systému školství nebo i ve společnosti se často ukazuje na ty slabé stránky a je pak snazší propadnout dojmu, že je člověk vlastně k ničemu. Místo aby se rozvíjel, tak se spíš utápí ve věcech, které jsou ve výsledku zbytečné. Určitě setkání nebo knihy pana Mühlfeita doporučuji všem. Hodně si toho odnesete.“

Lilian můžete vidět v několika divadelních inscenacích, například Tlusté prase, Jak je důležité míti Filipa nebo v benefičním muzikálovém vystoupení Horečka úterní noci, který opakuje každý rok a snaží se tak svým povoláním, které dělá z lásky, pomoci dobré věci. Již druhým rokem touto cestou pomáhá právě nadačnímu fondu Veroniky Kašákové. ■