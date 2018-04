Nejkrásnější Češka roku 2006 pomalu opouští modeling. Manželovi ale rozhodně nezůstane na krku

Renata Langmannová už má plán, čím nahradí modeling. Super.cz

Je to už dvanáct let, co Renata Langmannová (31) obdržela titul Česká Miss 2006, a odstartovala tak svou kariéru modelky. Renata se v sedle modelingu udržela pěkných pár let a doteď má zakázky u nás i v zahraničí, stejně ale začíná přemýšlet o zadních vrátkách.